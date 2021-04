Morto Nicola De Ruggiero, sindaco di Rivalta ed ex assessore regionale (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ Morto nella notte Nicola De Ruggiero, sindaco di Rivalta ed ex assessore della giunta regionale di Mercedes Bresso, che da tempo era malato di tumore al pancreas. De Ruggiero aveva 67 anni, medico di base, per più volte rieletto sindaco della sua città per la quale si è speso in numerose battaglie che non lasciato da parte nemmeno dopo la scoperta della malattia. Fu lui stesso alla fine dello scorso anno ad annunciare la notizia del tumore che lo aveva colpito. Nonostante ciò ha proseguito fino all’ultimo il suo impegno politico. Le sue condizioni si sono aggravate e si è spento nella notte. A darne notizia il vicesindaco Sergio Muro, che farà da reggente fino a nuove elezioni, con un video rivolto ai ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 19 aprile 2021) E’nella notteDedied exdella giuntadi Mercedes Bresso, che da tempo era malato di tumore al pancreas. Deaveva 67 anni, medico di base, per più volte rielettodella sua città per la quale si è speso in numerose battaglie che non lasciato da parte nemmeno dopo la scoperta della malattia. Fu lui stesso alla fine dello scorso anno ad annunciare la notizia del tumore che lo aveva colpito. Nonostante ciò ha proseguito fino all’ultimo il suo impegno politico. Le sue condizioni si sono aggravate e si è spento nella notte. A darne notizia il viceSergio Muro, che farà da reggente fino a nuove elezioni, con un video rivolto ai ...

nuovasocieta : Morto Nicola De Ruggiero, sindaco di Rivalta ed ex assessore regionale - StampaTorino : Morto a Rivalta Nicola De Ruggiero: tre volte sindaco, fu anche assessore regionale - Nicola_Bressi : Sono andato dai vicini a recuperare il ceppo di un vecchio Pesco (Prunus persica) morto e sradicato. Mi sarà utile… - nicola_arte2 : RT @Paoli2Luciana: @nicola_arte2 Servono a convogliare il dissenso su unbinario morto. Ormai non fanno più nemmeno questo, perché sono pro… - Paoli2Luciana : @nicola_arte2 Servono a convogliare il dissenso su unbinario morto. Ormai non fanno più nemmeno questo, perché sono… -