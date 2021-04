Migranti, Lamorgese oggi a Tripoli per “rinegoziare gli accordi” con la Libia (Di lunedì 19 aprile 2021) “Registriamo un aumento dei flussi migratori provenienti soprattutto dalla Libia dove, dopo un lungo periodo di instabilita?, si e? appena insediato un governo di unita? nazionale con l’obiettivo di portare i libici alle elezioni il prossimo 24 dicembre. Ho gia? preso contatto con il mio omologo libico, Khaled Mazen, e conto quanto prima di incontrarlo”, lo aveva detto un mese fa a Repubblica la ministra dell’interno Luciana Lamorgese, e così è stato. oggi la titolare del Viminale è volata a Tripoli per incontrare il suo omologo Khaled Mazen, già viceministro nel governo di al Sarraj. Al centro del tavolo di discussione, indiscutibilmente, c’è la questione dei Migranti. Secondo il quotidiano La Repubblica l’obiettivo è la rinegoziazione del memorandum Italia-Libia, dopo che da Roma ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 aprile 2021) “Registriamo un aumento dei flussi migratori provenienti soprattutto dalladove, dopo un lungo periodo di instabilita?, si e? appena insediato un governo di unita? nazionale con l’obiettivo di portare i libici alle elezioni il prossimo 24 dicembre. Ho gia? preso contatto con il mio omologo libico, Khaled Mazen, e conto quanto prima di incontrarlo”, lo aveva detto un mese fa a Repubblica la ministra dell’interno Luciana, e così è stato.la titolare del Viminale è volata aper incontrare il suo omologo Khaled Mazen, già viceministro nel governo di al Sarraj. Al centro del tavolo di discussione, indiscutibilmente, c’è la questione dei. Secondo il quotidiano La Repubblica l’obiettivo è la rinegoziazione del memorandum Italia-, dopo che da Roma ...

