Mia Ceran sfoggia il suo pancione aspetto un maschio

(Di lunedì 19 aprile 2021) La giornalista Miaha stupito tutti i suoi fan rivelando di essere incinta. “un bambino”, ha detto con semplicità e con un bel sorriso la conduttrice e giornalista, che a 34 anni sarà presto mamma per la prima volta. Non si sa il sesso del nascituro né la data prevista per il parto,

leggoit : Mia Ceran mostra il pancino, la conduttrice di Quelli che il calcio annuncia: «Sono incinta» - RaffaellaPivato : Il dolce annuncio di Mia Ceran. Luca e Paolo: “Devi dirci qualcosa?” - Affaritaliani : Quelli che il calcio, Mia Ceran: annuncio a sorpresa in diretta tv - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: ANNUNCIO A SORPRESA A ''QUELLI CHE IL CALCIO'' DOVE MIA CERAN HA RIVELATO DI ESSERE... - lazy_ahi : @enviousman Ho dovuto googlare Mia Ceran -

Ultime Notizie dalla rete : Mia Ceran

, prima l'annuncio della gravidanza poi svela chi è il fidanzato Pubblicato il 19 - 04 - 2021 alle ore 16:05. Ultima modifica il 19 - 04 - 2021 alle ore 16:05 /, conduttrice di Quelli che il calcio, mosta il pancino . La presentatrice ha annunciato la gravidanza proprio in piena trasmissione, affiancata da Luca e Paolo, ma poco prima sulla sua ...Appena finito di far metabolizzare ai fan la notizia della gravidanza, Mia Ceran si è lasciata andare in un’altra succulenta rivelazione, quella del suo compagno. Il padre del futuro pargoletto è ...Mia Ceran, conduttrice di Quelli che il calcio, mosta il pancino. La presentatrice ha annunciato la gravidanza proprio in piena trasmissione, affiancata da Luca e Paolo, ma poco prima sulla ...