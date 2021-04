Meteo Francia, record di gelate da Piccola Era Glaciale: vigneti di valore devastati (Di lunedì 19 aprile 2021) Gelo nei vigneti.Stanno emergendo gli effetti della gelata devastante che si è avuta tra mercoledì 7 aprile a venerdì 9 aprile 2021, che ha interessato anche buona parte dell’Europa centrale. I frutticoltori e i produttori di vino in Francia hanno definito come la maggior parte del loro raccolto quest’anno potrebbe essere distrutto, irreparabilmente danneggiato, dalla gelata. A nulla sono valse le attività di prevenzione introdotte. Il gelo ha avuto una durata e intensità che non si vedevano da decenni. Molti esperti sostengono che il gelo i danni potrebbero essere il peggiore di 40 anni. A causare l’anomalia climatica è stata la formazione di un profondo vortice ciclonico dal Nord Atlantico che ha invaso mezza Europa con aria gelida. Il gelo ha interessato gran parte della Francia, con temperature record, ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 19 aprile 2021) Gelo nei.Stanno emergendo gli effetti della gelata devastante che si è avuta tra mercoledì 7 aprile a venerdì 9 aprile 2021, che ha interessato anche buona parte dell’Europa centrale. I frutticoltori e i produttori di vino inhanno definito come la maggior parte del loro raccolto quest’anno potrebbe essere distrutto, irreparabilmente danneggiato, dalla gelata. A nulla sono valse le attività di prevenzione introdotte. Il gelo ha avuto una durata e intensità che non si vedevano da decenni. Molti esperti sostengono che il gelo i danni potrebbero essere il peggiore di 40 anni. A causare l’anomalia climatica è stata la formazione di un profondo vortice ciclonico dal Nord Atlantico che ha invaso mezza Europa con aria gelida. Il gelo ha interessato gran parte della, con temperature, ...

