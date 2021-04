Marte | il drone-elicottero Ingenuity ce l’ha fatta | in volo su Marte

Leggi su dire

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Il drone-elicottero Ingenuity si è alzato in volo per la prima volta su Marte. Lo rende noto la Nasa, che sottolinea come si tratti della prima volta in cui un velivolo si sia attivato sulla superficie di un pianeta diverso dalla Terra. You wouldn’t believe what I just saw. More images and video to come…#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021