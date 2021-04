Marte | drone-elicottero Ingenuity vola sul pianeta rosso | le immagini

(Di lunedì 19 aprile 2021)completa la missione: è la prima volta di un volo controllato su un altroIldella Nasa si è alzato dal suolo diperre e l’operazione è andata a buon fine. Il successo del lavoro svolto dal team dell’agenzia americana è uno spartiacque e dimostra come sia possibile effettuare un volo controllato su undiverso dalla Terra. Nuove prospettive e possibilità si aprono dunque per la scienza aerospaziale e in particolare per l’esplorazione del. Il volo è durato 40 secondi con il mezzo che si è sollevato 3 metri da terra. È arrivata anche la prima foto: il ...

Agenzia_Ansa : E' stato un successo il volo su Marte del drone-elicottero Ingenuity della Nasa. E' la prima dimostrazione della po… - RaiNews : Ingenuity scrive la storia: il volo del drone su Marte è un successo - fattoquotidiano : IL PRIMO VOLO DELLA STORIA SU MARTE Il drone-elicottero Ingenuity della Nasa ha sorvolato il pianeta rosso - donlione1 : Il drone-elicottero 'Ingenuity' della Nasa si alza su Marte. 'Ma che cazzo ho combinato ieri sera?' - APatrignan : RT @fattoquotidiano: IL PRIMO VOLO DELLA STORIA SU MARTE Il drone-elicottero Ingenuity della Nasa ha sorvolato il pianeta rosso https://t… -

In questi giorni se pensiamo aci viene in mente subito il rover Perseverance, che dal 18 febbraio 2021 sta prendendo confidenza con il Pianeta Rosso - e soprattutto ilelicottero Ingenuity, che proprio oggi, 19 aprile ......del piccolosono state monitorate, durante il volo dal team del Jpl, della Nasa. I dati raccolti durante i voli di Ingenuity saranno fondamentali per le potenziali future missioni suche ...Marte, drone-elicottero Ingenuity completa la missione: è la prima volta di un volo controllato su un altro pianeta ...13.36 Drone Ingenuity, il primo volo su Marte "In volo un sogno". Così la Nasa com- menta i 40 secondi in cui il drone In- genuity si è librato sopra Marte, nel 1° volo controllato su un altro pianeta ...