Maltempo | fitta grandinata su Roma | per Coldiretti eventi estremi +274% in un solo anno

Advertising

DelarueF : RT @RaiNews: Il gelo ha colpito duramente la campagna. A rischio il 50% del raccolto di frutta #maltempo #GRANDINE - proietta : RT @RaiNews: Il gelo ha colpito duramente la campagna. A rischio il 50% del raccolto di frutta #maltempo #GRANDINE - RaiNews : Il gelo ha colpito duramente la campagna. A rischio il 50% del raccolto di frutta #maltempo #GRANDINE - infoitinterno : Maltempo Lazio: temporale con fitta grandinata oggi a Roma, Capitale imbiancata [FOTO e VIDEO] - ADM_assdemxmi : RT @AnsaLombardia: Maltempo: torna la neve in Valtellina. Crollo delle temperature e fitta nevicata a Livigno | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo fitta

Rai News

Roma, ondata disulla capitale Nel primo pomeriggio, unae furiosa grandinata si è abbattuta su Roma : frammenti di ghiaccio di considerevoli dimensioni hanno investito le strade per ...Unagrandinata ha creato qualche breve disagio alla circolazione stradale nel capoluogo siciliano.PalermoSicilia meteo sicilia Condividi: Twitter Facebook Like this: Like ...Una fitta grandinata dopo le 13 ha imbiancato le strade e i tetti di diversi quartieri di Roma, con una intensità da far sembrare che fosse neve. Da ieri il maltempo sta interessando la Capitale, con ...Allarme Coldiretti,+274% eventi estremi e ghiaccio su Roma Gelo ha colpito duramente in campagna, raccolto frutta dimezzato ...