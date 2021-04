Mail: "È stato William a chiedere di non camminare vicino a Harry ai funerali di Filippo" (Di lunedì 19 aprile 2021) ?È stato il principe William a chiedere di non camminare accanto al fratello Harry durante la processione svoltasi ai funerali del nonno Filippo. A rivelarlo sono fonti vicine alla royal family citate dal Daily Mail, che ha sottolineato come la richiesta del primogenito di Carlo e Lady Diana sia stata “solo una parte del grande gelo” che Harry ha dovuto affrontare al suo ritorno in Inghilterra, dopo l’intervista shock rilasciata negli Usa con la moglie Meghan Markle ai microfoni di Oprah Winfrey. Il tabloid, infatti, sottolinea come il resto della famiglia reale (la principessa Anna, il principe Edoardo e sua moglie Sophie di Wessex, per fare solo qualche nome) siano sembrati praticamente indifferenti alla presenza di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) ?Èil principedi nonaccanto al fratellodurante la processione svoltasi aidel nonno. A rivelarlo sono fonti vicine alla royal family citate dal Daily, che ha sottolineato come la richiesta del primogenito di Carlo e Lady Diana sia stata “solo una parte del grande gelo” cheha dovuto affrontare al suo ritorno in Inghilterra, dopo l’intervista shock rilasciata negli Usa con la moglie Meghan Markle ai microfoni di Oprah Winfrey. Il tabloid, infatti, sottolinea come il resto della famiglia reale (la principessa Anna, il principe Edoardo e sua moglie Sophie di Wessex, per fare solo qualche nome) siano sembrati praticamente indifferenti alla presenza di ...

