Juve, Inter e Milan alla fiera dell'avidità. Ma hanno un muro davanti (Di lunedì 19 aprile 2021) "Quando è troppo è troppo...". "Fermare questo progetto cinico della Super Lega". "Prendere ogni misura giudiziaria e sportiva". "Chi aderisce è fuori da tutto". Quello che il presidente Uefa Ceferin ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 aprile 2021) "Quando è troppo è troppo...". "Fermare questo progetto cinicoa Super Lega". "Prendere ogni misura giudiziaria e sportiva". "Chi aderisce è fuori da tutto". Quello che il presidente Uefa Ceferin ...

Advertising

FBiasin : L'#Uefa, in accordo con le federazioni nazionali, comunica che le 12 squadre coinvolte nella nuova #SuperLega (… - fattoquotidiano : Super League, 12 club (compresi Juve, Inter e Milan) pronti allo strappo con l’Uefa: il calcio europeo vicino a un… - Corriere : Nasce la Superlega, competizione per 12 club con Juve, Inter e Milan L’Uefa: chi entra escluso da tutto - elliott_il : Con la Superlega, dove ogni Milan, Inter, Juve e un quarta che cambiera annualmente dovrano giocare almeno 18 parti… - pettidacciaio : Aspettate in non ci sto capendo più un cazzo. Se la Juve, l’Inter e il Milan fanno parte della Super League, noi la… -