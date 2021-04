Jason Momoa fa una sorpresa alla figlia di Dwayne Johnson per il suo compleanno (VIDEO) (Di lunedì 19 aprile 2021) In occasione del compleanno della figlia di Dwayne Johnson, Jason Momoa e The Rock hanno costruito un siparietto social che ha divertito i fan dei due attori Ieri Tia Giana Johnson ha fatto il compleanno. Senza dubbio, essere la figlia di Dwayne Johnson ha qualche vantaggio e, tra questi, è impossibile annoverare l'amicizia tra suo padre e Jason Momoa, che è valsa alla bambina gli auguri di buon compleanno da parte del suo eroe, Aquaman. Il siparietto tra Jason Momoa, Dwayne Johnson e l'inconsapevole Tia Giana Johnson ha avuto inizio con un post in cui ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021) In occasione deldelladie The Rock hanno costruito un siparietto social che ha divertito i fan dei due attori Ieri Tia Gianaha fatto il. Senza dubbio, essere ladiha qualche vantaggio e, tra questi, è impossibile annoverare l'amicizia tra suo padre e, che è valsabambina gli auguri di buonda parte del suo eroe, Aquaman. Il siparietto trae l'inconsapevole Tia Gianaha avuto inizio con un post in cui ...

Advertising

blallow_ : La figlia di The Rock che ama Jason Momoa è stupenda - badtasteit : #DwayneJohnson chiede aiuto a #JasonMomoa per fare gli auguri di compleanno a sua figlia - pppea_ : La figlia di The Rock per il compleanno voleva acquaman e suo padre ha videochiamato Jason Momoa. - We_Are_Legends1 : Non Dwayne The Rock Johnson che chiede a Jason Momoa di fare un video di auguri per sua figlia... Li amo, sono due… - patriziaandreoz : @Jpolemica666 No,lo so Jason Momoa quello fa di mestiere Tu,io e tanti altri purtroppo no -