Il principe Harry resterà un po’ a Londra o volerà di corsa in California?

(Di lunedì 19 aprile 2021) Nei giorni scorsi era girata voce che il principe Harry, arrivato a Londra per i funerali di nonno Filippo il 12 aprile, dopo le esequie avesse i programma di tornare in California il prima possibile. Per ricongiugersi a sua moglie Meghan Markle incinta del loro secondo figlio e al primogenito Archie. Ipotesi confermata da una fonte reale al Daily Mail: «Il principe volerà a Los Angeles oggi stesso».

Ultime Notizie dalla rete : principe Harry

Leggi anche › Ilgià a Londra (senza Meghan Markle) per i funerali di Filippo › IlWilliam salirà sul trono d'Inghilterra prima di Carlo? Sophie di Wessex, ...Nei giorni scorsi si è saputo che Meghan Markle ha intenzione di mettere al mondo la sua seconda figlia tra le mura della lussuosa villa di Montecito dove vive cole il piccolo Archie: " Meghan sta pianificando un parto casalingo , d'altronde la villa dei Sussex in California è un posto fantastico per dare alla luce una bambina", ha detto un ...Kate Middleton sempre un passo indietro, come il principe Filippo. Ma non per questo meno fondamentale nel definire il futuro della monarchia britannica ...La Regina Elisabetta insieme a pochi e intimi invitati ha detto addio al Principe Filippo, un gesto della sovrana non è passato inosservato.