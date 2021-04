Il Paradiso delle Signore, trama 19 aprile: una proposta inaspettata (Di lunedì 19 aprile 2021) Il pubblico di Rai 1 potrà godersi una nuova settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore caratterizzata da gelosie, inganni, sotterfugi e segreti, come spiegano le anticipazioni di oggi, lunedì 19 aprile. Innanzitutto, dopo il bacio con Rocco, Irene sarà assalita dai sensi di colpa nei confronti di Maria, innamorata del ragazzo, e per non darle un dispiacere e non creare tensioni, deciderà di tacere circa quanto accaduto. Intanto, Marta e Beatrice finalmente riusciranno a confrontarsi sui loro sentimenti per Vittorio. La giovane Guarnieri, infatti, quando è tornata a Milano, ha chiarito la situazione con il marito riguardo al tradimento con Dante Romagnoli in America e, a sua volta, ha scoperto quanto è successo tra il consorte e Beatrice durante la sua assenza. Le due donne, dunque, riusciranno a ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 19 aprile 2021) Il pubblico di Rai 1 potrà godersi una nuova settimana di programmazione de Ilcaratterizzata da gelosie, inganni, sotterfugi e segreti, come spiegano le anticipazioni di oggi, lunedì 19. Innanzitutto, dopo il bacio con Rocco, Irene sarà assalita dai sensi di colpa nei confronti di Maria, innamorata del ragazzo, e per non darle un dispiacere e non creare tensioni, deciderà di tacere circa quanto accaduto. Intanto, Marta e Beatrice finalmente riusciranno a confrontarsi sui loro sentimenti per Vittorio. La giovane Guarnieri, infatti, quando è tornata a Milano, ha chiarito la situazione con il marito riguardo al tradimento con Dante Romagnoli in America e, a sua volta, ha scoperto quanto è successo tra il consorte e Beatrice durante la sua assenza. Le due donne, dunque, riusciranno a ...

