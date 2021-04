Gli spostamenti negli ultimi lockdown, rispetto al primo (Di lunedì 19 aprile 2021) I dati di Google confermano prevedibilmente che nelle zone rosse ci si muove sensibilmente di più rispetto a un anno fa Leggi su ilpost (Di lunedì 19 aprile 2021) I dati di Google confermano prevedibilmente che nelle zone rosse ci si muove sensibilmente di piùa un anno fa

