Ghiacci del Polo Nord | niente fusione record La banchisa regge bene

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 19 aprile 2021)polare appare in buono stato. Nel 2020 (l’anno scorso), in questo periodo, l’ampiezza dellapolare era inferiore agli attuali valori, che sono abbastanza prossimi a quelli del 2019 per lo stesso periodo. Siamo di poco sotto la media ponderata del periodo 2004-2013. La linea di tendenza, dopo una partenza che ipotizzava unamaggiore ad altri anni dellapolare, mostra invece un rallentamento, ed anzi, nell’ultima settimana la riduzione prende minore imponenza. Tutto ciò costituisce una buona notizia, in quanto, nonostante gli annunci plateali di vari scienziati, e forse politici che hanno interessi vari, lapolare non sparirà nemmeno la prossima Estate, e a meno di cataclismi, neppure quella successiva. I cambiamenti climatici, però sono una realtà, e ...