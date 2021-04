Cosa significa virtue signalling? (Di lunedì 19 aprile 2021) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul significato del termine inglese virtue signalling e il suo uso nella terminologia italiana. Se qualche volta vi siete imbattuti nel termine virtue signalling probabilmente si stava descrivendo, in maniera poco favorevole, l’atteggiamento di una persona. Con questo termine inglese, che tradotto letteralmente significa “segnalazione di virtù”, si fa infatti riferimento ad una condotta caratterizzata principalmente dall’ostentazione di aderenza a valori morali finalizzata ad ottenere visibilità e approvazione dagli altri, ma che in realtà, invece, non compie alcuna azione concreta a supporto per la causa in questione. Origine: dall’inglese. Quando si usa: per descrivere un atteggiamento artefatto per ostentare valori morali superiori ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 19 aprile 2021) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulto del termine inglesee il suo uso nella terminologia italiana. Se qualche volta vi siete imbattuti nel termineprobabilmente si stava descrivendo, in maniera poco favorevole, l’atteggiamento di una persona. Con questo termine inglese, che tradotto letteralmente“segnalazione di virtù”, si fa infatti riferimento ad una condotta caratterizzata principalmente dall’ostentazione di aderenza a valori morali finalizzata ad ottenere visibilità e approvazione dagli altri, ma che in realtà, invece, non compie alcuna azione concreta a supporto per la causa in questione. Origine: dall’inglese. Quando si usa: per descrivere un atteggiamento artefatto per ostentare valori morali superiori ...

