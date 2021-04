Concessioni demaniali marittime, Assonautica chiede certezza (Di lunedì 19 aprile 2021) Alla luce delle recentissime ordinanze emesse dal Consiglio di Stato sulla questione della proroga della durata delle Concessioni demaniali marittime, Assonautica Italiana accoglie con soddisfazione detti pronunciamenti – emessi a fronte di alcuni appelli proposti da un Comune italiano – che apre ai rinnovi fino al 2033, ma chiede che si faccia chiarezza su tale questione che riguarda anche il settore nautica. Concessioni demaniali, Assonautica chiede chiarimenti Non deve infatti essere dimenticato che tra i titolari delle Concessioni demaniali marittime, che si ritengono rientranti tra quelle oggetto della proroga, figurano centinaia di imprese legate al settore della nautica quali ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 19 aprile 2021) Alla luce delle recentissime ordinanze emesse dal Consiglio di Stato sulla questione della proroga della durata delleItaliana accoglie con soddisfazione detti pronunciamenti – emessi a fronte di alcuni appelli proposti da un Comune italiano – che apre ai rinnovi fino al 2033, mache si faccia chiarezza su tale questione che riguarda anche il settore nautica.chiarimenti Non deve infatti essere dimenticato che tra i titolari delle, che si ritengono rientranti tra quelle oggetto della proroga, figurano centinaia di imprese legate al settore della nautica quali ...

