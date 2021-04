Caos riaperture | ristoratori bloccano A1 | nodo dehor ma non solo Fipe | aiutare chi resta chiuso

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 19 aprile 2021) Riaprire sì, ma come? Le decisioni del Governo in merito alla riapertura di bar, ristoranti e agriturismi non convincono ie i rappresentanti di categoria che, più che sulla notizia della riapertura a partire dal 26 maggio, ragionano sul come si riaprirà. Ovvero sui tanti, a loro dire troppi, paletti imposti dal Governo. Oggi iaderenti a Tni Italia hanno bloccato l'autostrada A1 all'altezza di Incisa dopo avere lanciato in rete un hashtag, #blocchiamolitalia. E se fino alla scorsa settimana protestavano chiedendo di riaprire per potere lavorare, oggi protestano sulla base di 10 richieste precise che possano garantire la categoria.In primis, il no a quasi tutti i paletti posti dal Governo: no al coprifuoco, no al distanziamento di 2 metri, no all'aperturaper i locali che abbiano spazi esterni. In effetti, ...