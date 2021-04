BTP Futura, prende il via il collocamento (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – E’ partito stamattina il collocamento in Borsa del BTP Futura, il nuovo titolo retail con cui il Tesoro intende raccogliere le risorse necessarie a coprire i costi della pandemia, per gli investimenti nella sanità (strutture, personale e vaccini) e per le misure a sostegno di famiglie ed imprese. In poco meno di due ore la raccolta ammonta a 724 milioni. Il nuovo titolo, che ha una durata piuttosto lunga di 16 anni, viene collocato a partire da questa mattina sul segmento MOT di Borsa Italiana, fino alle ore 13 di venerdì 23 aprile 2021, salvo chiusura anticipata, con regolamento fissato per il 27 aprile 2021. Unicredit e Intesa sono gli operatori incaricati del collocamento. Il BTP Futura viene offerto alla pari (prezzo 100) con un ordine minimo di acquisto di mille euro. Le cedole come le precedenti ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – E’ partito stamattina ilin Borsa del BTP, il nuovo titolo retail con cui il Tesoro intende raccogliere le risorse necessarie a coprire i costi della pandemia, per gli investimenti nella sanità (strutture, personale e vaccini) e per le misure a sostegno di famiglie ed imprese. In poco meno di due ore la raccolta ammonta a 724 milioni. Il nuovo titolo, che ha una durata piuttosto lunga di 16 anni, viene collocato a partire da questa mattina sul segmento MOT di Borsa Italiana, fino alle ore 13 di venerdì 23 aprile 2021, salvo chiusura anticipata, con regolamento fissato per il 27 aprile 2021. Unicredit e Intesa sono gli operatori incaricati del. Il BTPviene offerto alla pari (prezzo 100) con un ordine minimo di acquisto di mille euro. Le cedole come le precedenti ...

