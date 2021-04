AstraZeneca | Breton in pressing | rinnovo in forse

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Thierry, Commissario europeo al mercato interno, insul colosso farmaceutico anglo-svedese: ildel contratto di fornitura potrebbe essere, infatti, a rischio a causa dei ritardi de delle inadempienze dell’azienda. L’Europa si occupa solo di chi “consegna in tempo”, ha detto nel corso dell’intervista rilasciata all’emittente televisiva francese BfmTV.ha ricordato che quindi su 300 milioni di dosi “promesse” daper i primi sei mesi dell’anno, solo 100 milioni verranno erogate. “Avevamo ordinato 120 milioni di dosi per il primo trimestre e 180 milioni per il secondo trimestre. Si è scoperto che nel primo trimestre ne hanno consegnate solo 30 milioni, il che ha creato problemi che tutti hanno visto” e “hanno consegnato ...

L'Ue è pronta a dire stop all'acquisto del vaccino di AstraZeneca. La sospensione potrebbe arrivare già a giugno: troppi ritardi nelle consegne.