Volley, Gara 7 Playoff 5° posto Superlega, risultati (Di domenica 18 aprile 2021) Conclusa la Pool dopo Gara 7 Playoff 5° posto Superlega che ha definito le quattro formazioni che andranno avanti, per giocarsi un posto che vale l’Europa per il prossimo anno. Con le partite disputate oggi, vale a dire Gara 7 Playoff 5° posto Superlega, si è conclusa la Pool di questa speciale fase post season per le squadre non impegnate per la corsa scudetto. Classifica mutata ancora una volta in dirittura d’arrivo, ribaltando completamente la graduatoria e concedendo il pass che fino a poche gare fa sembravano già spacciate. Gara 7 Playoff 5° posto Superlega Photo Credit: Lega Volley Official WebsitePassano alle semifinali Piacenza e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Conclusa la Pool dopo5°che ha definito le quattro formazioni che andranno avanti, per giocarsi unche vale l’Europa per il prossimo anno. Con le partite disputate oggi, vale a dire5°, si è conclusa la Pool di questa speciale fase post season per le squadre non impegnate per la corsa scudetto. Classifica mutata ancora una volta in dirittura d’arrivo, ribaltando completamente la graduatoria e concedendo il pass che fino a poche gare fa sembravano già spacciate.5°Photo Credit: LegaOfficial WebsitePassano alle semifinali Piacenza e ...

Advertising

Federvolley : Play Off #SerieA1 Femminile: @ImocoVolley vince la partita più bella della stagione, 3-2 alla @IGOR_Volley in Ga… - TheHistoriadora : RT @Federvolley: Play Off #SerieA1 Femminile: @ImocoVolley vince la partita più bella della stagione, 3-2 alla @IGOR_Volley in Gara-1 di… - pingioriroberto : RT @SkySport: Serie A1 Volley, Conegliano batte Novara in gara-1: Egonu da record con 47 punti - argo979 : Finale #Superlega di Volley Perugia vince Gara 2 e riporta la serie in parità. Tutto da rifare per i marchigiani. C… - Campioni_cn : Volley maschile A2, playoff: Cuneo schianta Reggio Emilia in Gara 3 e vola in semifinale! -