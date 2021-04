Traffico Roma del 18-04-2021 ore 19:30 (Di domenica 18 aprile 2021) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto nelle adiacenze dell’ospedale Spallanzani Ci sono rallentamenti per incidente sulla Portuense all’altezza di largo volontari del sangue segnalazione al largo Somalia possibili rallentamenti per un incidente avvenuto all’altezza di via Felice anerio a talenti per una mostra-mercato sempre chiusa via Ugo Ojetti tra Piazza Talenti e lavori notturni di manutenzione della pavimentazione stradale all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna chiusa dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domattina tra la via è l’uscita per la 24 in direzione San Giovanni con deviazione del Traffico sulla complanare in direzione di via della Batteria Nomentana contestualmente con la medesima fascia oraria divieto di transito anche sulla tangenziale tra Largo Settimio Passamonti alla 24 in direzione della Salaria ... Leggi su romadailynews (Di domenica 18 aprile 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto nelle adiacenze dell’ospedale Spallanzani Ci sono rallentamenti per incidente sulla Portuense all’altezza di largo volontari del sangue segnalazione al largo Somalia possibili rallentamenti per un incidente avvenuto all’altezza di via Felice anerio a talenti per una mostra-mercato sempre chiusa via Ugo Ojetti tra Piazza Talenti e lavori notturni di manutenzione della pavimentazione stradale all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna chiusa dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domattina tra la via è l’uscita per la 24 in direzione San Giovanni con deviazione delsulla complanare in direzione di via della Batteria Nomentana contestualmente con la medesima fascia oraria divieto di transito anche sulla tangenziale tra Largo Settimio Passamonti alla 24 in direzione della Salaria ...

Advertising

ElenarussoTW : Un traffico così a #Roma non lo vedevo da più di un anno. Si respira la voglia di normalità! - Agenzia_Ansa : Sit in #IoApro manifestanti caricati a Roma. Avevano bloccato il traffico #ANSA - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - Raccordo Anulare code tra Via di Casal del Marmo e Via Trionfale > interna #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-04-2021 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2021 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -