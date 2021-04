Serie A c’è Napoli-Inter: le formazioni ufficiali (Di domenica 18 aprile 2021) Le formazioni ufficiali di Napoli-Inter, match della 31a giornata della Serie A 2020/2021 Tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona, dove tra poco meno di un’ora si giocherà Napoli-Inter, match della 31esima giornata della Serie A 2020/2021. Nel match di andata vittoria nerazzurra per 1 a 0. Da pochi minuti i due allenatori, Gennaro Gattuso e Antonio Conte, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Napoli-Inter, eccole: Napoli (4-2-3-1): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 4 Demme, 8 Fabian Ruiz; 21 Politano, 20 Zielinski, 10 Insigne; 9 Osimhen.A disposizione: 16 Contini, 46 Idasiak, 3 Zedadka, 5 Bakayoko, 7 Elmas, 14 ... Leggi su intermagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Ledi, match della 31a giornata dellaA 2020/2021 Tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona, dove tra poco meno di un’ora si giocherà, match della 31esima giornata dellaA 2020/2021. Nel match di andata vittoria nerazzurra per 1 a 0. Da pochi minuti i due allenatori, Gennaro Gattuso e Antonio Conte, hanno comunicato ledi, eccole:(4-2-3-1): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 4 Demme, 8 Fabian Ruiz; 21 Politano, 20 Zielinski, 10 Insigne; 9 Osimhen.A disposizione: 16 Contini, 46 Idasiak, 3 Zedadka, 5 Bakayoko, 7 Elmas, 14 ...

