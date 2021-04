Quad+6 | ecco l’idea Usa per contenere la Cina

Leggi su formiche

(Di domenica 18 aprile 2021) Vietnam e Indonesia, Taiwan e Singapore, e poi Francia e Regno Unito: questi sei Paesi potrebbero (il condizionale è da sottolineare) essere parte di colloqui attivi con il Quad, il sistema di dialogo sulla sicurezza su cui Giappone, Australia, India e Stati Uniti stanno portando avanti – per volontà di Washington – discussioni verso un’implementazione. O forse meglio dire un’istituzionalizzazione come forma di alleanza nell’Indo Pacifico. Alleanza che sarebbe la chiave di volta di un fronte che avrebbe come obiettivo fondamentale il contenimento cinese. La prospettiva di un “” è per ora speculativa, ma che esistano possibilità e idee per l’allargamento è evidente, davanti alla militarizzazione del Mar Cinese Meridionale, all’acquisizione e rafforzamento di una nuova – la prima – struttura navale cinese a Gibuti (ossia alla fine del corridoio talassocratico del ...