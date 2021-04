Papa: grazie a Dio di nuovo in piazza, mi mancava (Di domenica 18 aprile 2021) "grazie a Dio possiamo ritrovarci di nuovo in questa piazza per l'appuntamento domenicale e festivo. Io vi dico una cosa: mi manca la piazza quando devo fare l'Angelus in Biblioteca. Sono contento, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 aprile 2021) "a Dio possiamo ritrovarci diin questaper l'appuntamento domenicale e festivo. Io vi dico una cosa: mi manca laquando devo fare l'Angelus in Biblioteca. Sono contento, ...

Advertising

TgLa7 : #Papa: grazie a Dio di nuovo in piazza, mi mancava - loris30999 : RT @TgLa7: #Papa: grazie a Dio di nuovo in piazza, mi mancava - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'Grazie a Dio possiamo ritrovarci di nuovo in questa piazza per l'appuntamento domenicale. A me manca la #piazza quando devo… - CorriereQ : Papa: grazie a Dio di nuovo in piazza, mi mancava - giornaleradiofm : Papa: grazie a Dio di nuovo in piazza, mi mancava: (ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 18 APR - 'Grazie a Dio possiamo rit… -