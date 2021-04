OSS uccisa mentre tornava a casa da lavoro Sospetto femminicidio | era madre single

Leggi su cityroma

(Di domenica 18 aprile 2021) OSSda, con la collega che era attesa da un’auto misteriosa.per la morte di A.N., Operatrice socio sanitaria di 29 annidi una bambina di 8 anni. La collega è uscita dal turno pomeridiano lo scorso 8 aprile e, vista dai colleghi, era entrata in auto con un uomo che l’aspettava. Secondo quanto raccontato dalle colleghe alla magistratura, la donna, ben inserita nel reparto, non aveva raccontato molto circa un’eventuale frequentazione. La notte stessa, però, il mancato rientro aveva allertato la. La mattina dopo A. è stata trovatanei pressi di via Garibaldi. Al ...