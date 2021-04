Orario MotoGP TV8 oggi: programma GP Portogallo, differita in chiaro (Di domenica 18 aprile 2021) oggi, domenica 18 aprile, andrà in scena sul tracciato di Portimao il terzo appuntamento del Motomondiale 2021. Nelle tre classi lo spettacolo non mancherà, viste le difficoltà che offre la pista in Portogallo. In MotoGP c’è grande incertezza circa l’esito della gara. Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha, ha fatto vedere le cose migliori nel corso delle prove libere e la pole-position ha messo il punto esclamativo. Tuttavia, il francese dovrà guardarsi da tanti piloti che possono complicargli la vita. Tra questi vi saranno anche Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati), che partiranno rispettivamente dalla quinta e undicesima casella. Una situazione non facile soprattutto per “Pecco” penalizzato dalla Direzione Gara per non aver rispettato il regime di bandiere gialle. Bagnaia, quindi, si è visto ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021), domenica 18 aprile, andrà in scena sul tracciato di Portimao il terzo appuntamento del Motomondiale 2021. Nelle tre classi lo spettacolo non mancherà, viste le difficoltà che offre la pista in. Inc’è grande incertezza circa l’esito della gara. Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha, ha fatto vedere le cose migliori nel corso delle prove libere e la pole-position ha messo il punto esclamativo. Tuttavia, il francese dovrà guardarsi da tanti piloti che possono complicargli la vita. Tra questi vi saranno anche Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati), che partiranno rispettivamente dalla quinta e undicesima casella. Una situazione non facile soprattutto per “Pecco” penalizzato dalla Direzione Gara per non aver rispettato il regime di bandiere gialle. Bagnaia, quindi, si è visto ...

Advertising

infoitsport : LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: warm-up dalle 10.30. Orario e programma TV8 - SmorfiaDigitale : LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: warm-up dalle 10.30. Orario e programma T... - sportface2016 : #Moto2 #PortugueseGP in tv: data, orario e come vedere la gara in diretta - sportface2016 : #MotoGP #PortugueseGP in tv: data, orario e come vedere la gara in diretta - zazoomblog : MotoGP gara 18 aprile: orario programma GP Portogallo 2021 tv streaming guida Sky DAZN e TV8 - #MotoGP #aprile:… -