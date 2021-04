Non è facile chiedere scusa, anzi è sintomo di forza e stabilità (Di domenica 18 aprile 2021) Non è facile chiedere scusa e fanno notizia persone al potere che lo fanno: Angela Merkel che si scusa per l’errore sul lockdown di Pasqua, Giuseppe Conte che un anno fa si scusava per i ritardi sugli aiuti economici. Le loro scuse hanno avuto grande attenzione dai media che le hanno definite segnali di debolezza e grandezza nello stesso tempo. Considerate così insolite da ritenerle future pagine di libri di Storia. Per chiedere scusa bisogna in realtà essere forti e stabili. Studi sul tema mettono in evidenza che la capacità di scusarsi denota la presenza di capacità autoriflessive, di un equilibrio psicologico stabile, di buone capacità adattive. I più inclini alle scuse hanno in genere un senso positivo di sé, credono nella possibilità di migliorare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Non èe fanno notizia persone al potere che lo fanno: Angela Merkel che siper l’errore sul lockdown di Pasqua, Giuseppe Conte che un anno fa siva per i ritardi sugli aiuti economici. Le loro scuse hanno avuto grande attenzione dai media che le hanno definite segnali di debolezza e grandezza nello stesso tempo. Considerate così insolite da ritenerle future pagine di libri di Storia. Perbisogna in realtà essere forti e stabili. Studi sul tema mettono in evidenza che la capacità dirsi denota la presenza di capacità autoriflessive, di un equilibrio psicologico stabile, di buone capacità adattive. I più inclini alle scuse hanno in genere un senso positivo di sé, credono nella possibilità di migliorare ...

Advertising

TeresaBellanova : Non è con la soluzione più facile, quella delle chiusure che si risolvono i problemi. Bisogna aprire e farlo in sic… - CardRavasi : Non c'è niente di più facile che condannare un malvagio, niente di più difficile che capirlo (Fëdor Dostoevskij) - Parpiglia : #tvtalk è un PROGRAMMA tra i più importanti e autorevoli in Italia. Lavorare in questi giorni , giorni di caos, sig… - vitadici : Fatta premessa che mi dissocio dal contenuto del messaggio, troppo facile fare la vittima dopo mesi passati a dire… - silviaaaaa28 : @papito1492 Sarebbe facile rispondere Renzi, ma quando è arrivato la sinistra non esisteva già più, altrimenti non… -

Ultime Notizie dalla rete : Non facile Cos'è la sindrome di Wendy (o della crocerossina)? Come guarire? LE CAUSE DELLA SINDROME DI WENDY: CI SONO PERSONE PIÙ PREDISPOSTE A SOFFRIRNE? Non sempre la sindrome della crocerossina è palese, in alcuni casi si manifesta in maniera più nascosta e non è facile ...

Mondiali, O'Sullivan batte Joyce e prosegue la difesa del titolo ... il quale sotto di 3 può pensare di dare battaglia nella sessione conclusiva di domenica sera, anche se con questo Robertson non sarà facile. Sull'altro tavolo c'è stata la prima sessione di un match ...

Udinese, Okaka: «Non facile stare fuori. De Paul? Non ho parole» Calcio News 24 Sergente si prende cura di un gatto ferito in Medio Oriente e ora sta cercando di farlo arrivare negli Stati Uniti La sergente dell'esercito Rode si è guadagnata la fiducia di un gatto randagio di nome Bubba durante il suo dispiegamento in Medio Oriente, e ora ha intenzione di adottarlo e portarlo negli Stati Unit ...

La cura del tempo La ricerca della felicità, San Francesco, il buonismo, le molliche, gli stadi, la pace, gli occhi consumati dai fumetti. Conversazione con Simone Cristicchi ...

LE CAUSE DELLA SINDROME DI WENDY: CI SONO PERSONE PIÙ PREDISPOSTE A SOFFRIRNE?sempre la sindrome della crocerossina è palese, in alcuni casi si manifesta in maniera più nascosta e...... il quale sotto di 3 può pensare di dare battaglia nella sessione conclusiva di domenica sera, anche se con questo Robertsonsarà. Sull'altro tavolo c'è stata la prima sessione di un match ...La sergente dell'esercito Rode si è guadagnata la fiducia di un gatto randagio di nome Bubba durante il suo dispiegamento in Medio Oriente, e ora ha intenzione di adottarlo e portarlo negli Stati Unit ...La ricerca della felicità, San Francesco, il buonismo, le molliche, gli stadi, la pace, gli occhi consumati dai fumetti. Conversazione con Simone Cristicchi ...