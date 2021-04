MotoGP, Brad Binder : “Oggi ho dato il massimo, non era facile risalire dal 15 ° posto in griglia. Devo ringraziare la squadra” (Di domenica 18 aprile 2021) Quinto posto per Brad Binder al termine del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Motomondiale 2021. Il sudafricano si è classificato alle spalle di Franco Morbidelli (Yamaha/Petronas) e lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), terzo al traguardo. Ai microfoni di ‘Speedweek.com’ l’alfiere della KTM ha dichiarato: “Oggi volevo davvero salire sul podio. Avevo la possibilità di chiudere nella Top3. Ho recuperato molto a circa cinque giri dalla fine. Ho spinto il più forte possibile. Se avessi potuto guidare un po’ più pulito il risultato sarebbe stato diverso”. Binder, attualmente ottavo nel Mondiale, è il migliore della formazione austriaca alla bandiera a scacchi. KTM, a segno lo scorso novembre con il padrone di casa Miguel Oliveira, non riesce a confermarsi al termine di un week-end dove non sono mancati i ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Quintoperal termine del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Motomondiale 2021. Il sudafricano si è classificato alle spalle di Franco Morbidelli (Yamaha/Petronas) e lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), terzo al traguardo. Ai microfoni di ‘Speedweek.com’ l’alfiere della KTM ha dichiarato: “volevo davvero salire sul podio. Avevo la possibilità di chiudere nella Top3. Ho recuperato molto a circa cinque giri dalla fine. Ho spinto il più forte possibile. Se avessi potuto guidare un po’ più pulito il risultato sarebbe stato diverso”., attualmente ottavo nel Mondiale, è il migliore della formazione austriaca alla bandiera a scacchi. KTM, a segno lo scorso novembre con il padrone di casa Miguel Oliveira, non riesce a confermarsi al termine di un week-end dove non sono mancati i ...

