Moto3, Mondiale 2021: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 18 aprile 2021) La classifica piloti del Mondiale 2021 di Moto3 aggiornata. Il campionato prende il via con le prime due tappe in Qatar, nell’anno che dovrebbe sancire il ritorno, almeno parziale, alla normalità dopo il lungo stop della scorsa primavera per l’emergenza coronavirus. Il campionato si concluderà a novembre a Valencia. LA classifica Acosta 70 Masia 39 Binder 36 Antonelli 36 Migno 29 Rodrigo 25 Sasaki 22 Garcia 21 Foggia 20 Fenati 20 Guevara 19 Toba 18 Yamanaka 16 Dupasquier 15 Suzuki 12 Salac 6 Nepa 5 Tatay 4 Kofler 3 Alcoba 2 Kunii 1 Oncu 1 Fernandez 0 Fellon 0 Izdihar 0 Artigas 0 McPhee 0 Rossi 0 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Ladeldi. Il campionato prende il via con le prime due tappe in Qatar, nell’anno che dovrebbe sancire il ritorno, almeno parziale, alla normalità dopo il lungo stop della scorsa primavera per l’emergenza coronavirus. Il campionato si concluderà a novembre a Valencia. LAAcosta 70 Masia 39 Binder 36 Antonelli 36 Migno 29 Rodrigo 25 Sasaki 22 Garcia 21 Foggia 20 Fenati 20 Guevara 19 Toba 18 Yamanaka 16 Dupasquier 15 Suzuki 12 Salac 6 Nepa 5 Tatay 4 Kofler 3 Alcoba 2 Kunii 1 Oncu 1 Fernandez 0 Fellon 0 Izdihar 0 Artigas 0 McPhee 0 Rossi 0 SportFace.

Advertising

sara_gasly : Vedendo Acosta che a 16 anni ha vinto 2 gare in Moto3 al suo primo anno nel moto mondiale mi sento abbastanza inuti… - automotorinews : ??? #Moto3, Altra vittoria per Pedro #Acosta che non smette di stupire ? Sarà lui il nuovo fuoriclasse del motocic… - DBDeiman : P2 P1 partendo dai box e P1 oggi, nelle sue prime tre gare in carriera nel Mondiale. Un fenomeno, senza se e senza… - AngyFra89 : '...Uno così dovrebbe stare nel Mondiale...' Il Campione Italiano #Moto3 2018 e 2020 sarà al via domani al… -