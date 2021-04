Loffredo | “Il Governo deve dare la possibilità di riapertura a tutti i locali”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 18 aprile 2021) di Monica De Santis Nel ribadire ancora una volta un grande in bocca al lupo ai commercianti ed artigiani che da domani riapriranno le loro attività, l’assessore alle attività produttive Dario?lancia anche un appello alla cittadinanza…. “I salernitani hanno già dato grande prova di responsabilità nei mesi scorsi, ora chiedo adi proseguire così, anzì se possibile essere ancora più responsabili per evitare una nuova chiusura e per consentirci di poter far riaprire anche quelle attività che purtroppo devono ancora rimanere chiuse”. L’assessoreovviamente sta pensando ai bar e ristoranti e proprio in difesa di queste categorie lancia un appello al… “L’abbiamo detto più volte, ed i giornali l’hanno scritto.?Salerno è stato il primo Comune, lo scorso anno, a concedere ...