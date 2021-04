LIVE F1, GP Imola in DIRETTA: classifica e ordine d’arrivo. Verstappen batte Hamilton, 4° Leclerc (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 E’ stata una gara densa di emozioni, con la pioggia che ha garantito imprevedibilità. Verstappen ha preso la testa in avvio dopo un corpo a corpo con Hamilton, con tanto di contatto. l’inglese ha poi commesso un errore inusuale, finendo lungo sull’asfalto umido e perdendo tantissime posizioni. L’incidente tra Russell e Bottas, subito dopo, ha però obbligato i commissari ad esporre la bandiera rossa e fermare la corsa. Ciò ha comportato un vantaggio per il campione del mondo, perché i distacchi si sono azzerati. Alla ripartenza ha avuto buon gioco, con una vettura superiore, a risalire dalla nona alla seconda posizione. Davanti Verstappen era ormai imprendibile. 17.08 L’ordine d’arrivo della gara. Ritirati Bottas, Russell ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.10 E’ stata una gara densa di emozioni, con la pioggia che ha garantito imprevedibilità.ha preso la testa in avvio dopo un corpo a corpo con, con tanto di contatto. l’inglese ha poi commesso un errore inusuale, finendo lungo sull’asfalto umido e perdendo tantissime posizioni. L’incidente tra Russell e Bottas, subito dopo, ha però obbligato i commissari ad esporre la bandiera rossa e fermare la corsa. Ciò ha comportato un vantaggio per il campione del mondo, perché i distacchi si sono azzerati. Alla ripartenza ha avuto buon gioco, con una vettura superiore, a risalire dalla nona alla seconda posizione. Davantiera ormai imprendibile. 17.08 L’della gara. Ritirati Bottas, Russell ...

