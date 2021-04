Lazio-Benevento 3-1 diretta: è spettacolo all'Olimpico, biancocelesti avanti all'intervallo (Di domenica 18 aprile 2021) Lazio avanti, con merito, alla fine del primo tempo. Apre l'autorete di Depaoli, poi Immobile trova il gol numero 150 in Serie A, triplica Correa che si guadagna e trasforma il rigore della... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 aprile 2021), con merito, alla fine del primo tempo. Apre l'autorete di Depaoli, poi Immobile trova il gol numero 150 in Serie A, triplica Correa che si guadagna e trasforma il rigore della...

Advertising

CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Lazio *2-0 Benevento *(Immobile 21‘) #SSFootball - Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - oriundo74 : @LucaMarelli72 Vedi Lazio Benevento - kiddo_kash : RT @SuperSportTV: #SerieA - HALFTIME: Atalanta 0-0 Juventus Bologna 2-1 Spezia Lazio 3-1 Benevento Stream live: -