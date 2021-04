L'appello della figlia di Navalny: 'Vi prego curate mio padre' (Di domenica 18 aprile 2021) Le condizioni di salute del blogger e giornalista russo Alexei Navalny sono peggiorate vistosamente da quando è stato rinchiuso nel carcere di Pokrov, circa 100 chilometri a Est di Mosca, con l'accusa ... Leggi su globalist (Di domenica 18 aprile 2021) Le condizioni di salute del blogger e giornalista russo Alexeisono peggiorate vistosamente da quando è stato rinchiuso nel carcere di Pokrov, circa 100 chilometri a Est di Mosca, con l'accusa ...

Advertising

DavidSassoli : Aleksey #Navalny, detenuto in #Russia per ragioni politiche e in sciopero della fame, sarebbe gravissimo. Rischia l… - SkyTG24 : 'Consentite a un medico di fargli visitare mio papà', è l'appello della figlia di #Navalny: - RaiNews : #Navalny, su twitter l'appello della figlia @Dasha_Navalnaya. Ieri l'allarme della portavoce del dissidente russo:… - italmud : RT @GiorgiaMeloni: L’élite di sinistra si mobilita e firma un appello in difesa del Ministro Speranza. Dimostriamo loro che il popolo, quel… - Anna04826465 : RT @DavidSassoli: Aleksey #Navalny, detenuto in #Russia per ragioni politiche e in sciopero della fame, sarebbe gravissimo. Rischia la mort… -