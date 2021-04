Il pass tra regioni come funziona? (Di domenica 18 aprile 2021) Il governo ha annunciato le riaperture, e vorebbe introdurre una grande novità: quella del pass per gli spostamenti tra regioni. Ma come funziona e in cosa consiste questo pass? Il pass attesterà una tra le seguenti condizioni: esecuzione di un test covid negativo nell’arco temporale (ancora da definire con più precisione) di 48 ore, avvenuta guarigione dal Covid, avvenuta vaccinazione. Chi ottiene il pass avrebbe anche la possibilità di: “Spostarsi liberamente nel territorio nazionale e di accedere a determinati eventi (culturali, sportivi) riservati ai soggetti muniti del documento”. AdnKronos spiega però che al momento l’iniziativa è in divenire, un work in progress insomma, e quindi non si esclude possa subire delle modifiche. “Durante la cabina di ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 18 aprile 2021) Il governo ha annunciato le riaperture, e vorebbe introdurre una grande novità: quella delper gli spostamenti tra. Mae in cosa consiste questo? Ilattesterà una tra le seguenti condizioni: esecuzione di un test covid negativo nell’arco temporale (ancora da definire con più precisione) di 48 ore, avvenuta guarigione dal Covid, avvenuta vaccinazione. Chi ottiene ilavrebbe anche la possibilità di: “Spostarsi liberamente nel territorio nazionale e di accedere a determinati eventi (culturali, sportivi) riservati ai soggetti muniti del documento”. AdnKronos spiega però che al momento l’iniziativa è in divenire, un work in progress insomma, e quindi non si esclude possa subire delle modifiche. “Durante la cabina di ...

Advertising

VittorioSgarbi : Cosa penso del 'Pass' per spostarsi tra le regioni? - repubblica : Covid, ci si sposterà col certificato: il pass arriverà tra più di un mese - Agenzia_Ansa : Pass per spostarsi tra regioni: cos'è e chi può ottenerlo. Consentirà di muoversi sul territorio nazionale e accede… - Chiara58015306 : RT @abettine: Se i vaccini offrono solo protezione personale, non ha alcun senso includere la vaccinazione tra i criteri per il pass. Il v… - Letargo6 : RT @BoriManuela: Pass per spostarsi tra le regioni??Va beh a sto punto eliminate l’esame di Dir.Costituzionale da giurisprudenza :art 120 L… -