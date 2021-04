Il direttore dello Spallanzani Vaia: “La politica deve ascoltare i tecnici e decidere, non viceversa” (Di domenica 18 aprile 2021) Ospite di Mara Venier a Domenica In, Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, lo ha ribadito, e – anche se non ha detto a quale parte della politica facesse riferimento, sembra chiaro che stesse parlando a chi vuol riaprire a tutti i costi: “La politica deve ascoltare i tecnici e decidere, non viceversa”, perché “siamo ancora in guerra, e bisogna comportarsi come quando si è in guerra”. Anche se poi ha tenuto a rassicurare, dicendo di non dover essere né “ottimisti”, né “catastrofisti, perché la bella stagione ora aiuterà”. Ha continuato il direttore dello Spallanzani, parlando di vaccini, e urlando anche questo: “Il virus si ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Ospite di Mara Venier a Domenica In, Francescosanitario dell’ospedale Lazzarodi Roma, lo ha ribadito, e – anche se non ha detto a quale parte dellafacesse riferimento, sembra chiaro che stesse parlando a chi vuol riaprire a tutti i costi: “La, non”, perché “siamo ancora in guerra, e bisogna comportarsi come quando si è in guerra”. Anche se poi ha tenuto a rassicurare, dicendo di non dover essere né “ottimisti”, né “catastrofisti, perché la bella stagione ora aiuterà”. Ha continuato il, parlando di vaccini, e urlando anche questo: “Il virus si ...

