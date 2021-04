I due fermi per il 17enne pestato a Colleferro e la città che rivive l’incubo di Willy Monteiro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 18 aprile 2021) Ieri pomeriggio in Corso Turati aun giovane di 17 anni residente a Segni è stato aggredito eda due ragazzi di 18 e 19 anni, riportando gravi fratture al volto. I fatti sono avvenuti in via Turati e due persone sono state fermate. La cittadina in provincia di RomacosìdiDuarte. La vittima, undi Segni, si trovava con altri amici dello stesso paese, in corso Filippo Turati, quando è scattata la colluttazione per futili motivi con l’altro gruppo di giovani, tutti di. Colpito a calci e pugni, il ragazzino, massacrato di botte, una volta soccorso, lo hanno prima portato all’ospedale die poi trasferito al San Giovanni Addolorata di Roma in codice rosso. La ...