"Faranno di tutto per buttarlo fuori dal governo". Salvini e Open Arms, ai piani alti della Lega il peggior timore (Di domenica 18 aprile 2021) Matteo Salvini confida ai suoi che il rinvio a giudizio per Open Arms alla fine sarà un vantaggio per la Lega in vista delle prossime elezioni amministrative e che avrà la strada spianata in futuro per Palazzo Chigi. Ma nel Carroccio non sono ugualmente ottimisti. Anzi. I lumbard, rivela Il Messaggero in un retroscena, temono che alle prese con i processi possa finire per essere depotenziato, accerchiato in Parlamento e fuori dai palazzi: "Faranno di tutto per buttarlo fuori dal governo, ci saranno tranelli dovunque", confida un leghista. "Noi restiamo con Draghi, non dobbiamo cadere nelle provocazioni ma neanche accettarle", dice Salvini ai fedelissimi. Del resto Salvini ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Matteoconfida ai suoi che il rinvio a giudizio peralla fine sarà un vantaggio per lain vista delle prossime elezioni amministrative e che avrà la strada spianata in futuro per Palazzo Chigi. Ma nel Carroccio non sono ugualmente ottimisti. Anzi. I lumbard, rivela Il Messaggero in un retroscena, temono che alle prese con i processi possa finire per essere depotenziato, accerchiato in Parlamento edai palazzi: "diperdal, ci saranno tranelli dovunque", confida un leghista. "Noi restiamo con Draghi, non dobbiamo cadere nelle provocazioni ma neanche accettarle", diceai fedelissimi. Del resto...

Advertising

GiuliaFiorent13 : RT @JeanDanton3: @GiuliaFiorent13 Aveva previsto tutto. E purtroppo il tempo gli ha dato ragione. L'Italia la faranno sparire. - napoligol2014 : UEFA, FIGC, LIGA, PREMIER contro SuperLega: 'Club e giocatori che la faranno verranno esclusi da tutto'… - JeanDanton3 : @GiuliaFiorent13 Aveva previsto tutto. E purtroppo il tempo gli ha dato ragione. L'Italia la faranno sparire. - RobyPeach : @Min0taur0_ @RdiMilano Ma vaaaa ma secondo voi .... la Liguria è in ginocchio non faranno niente di tutto questo - diVirgilioA : RT @OGiannino: Tutti i media non dedicano una riga alla scommessa del DEF: passare da 12%deficit/PIL 2021 a 3,4% in 2024 e <3% in 2025. Un… -