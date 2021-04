Domenica In: ospiti Sabrina Ferilli e i Ricchi e Poveri, oggi su Rai1 (Di domenica 18 aprile 2021) Domenica In e Mara Venier tornano oggi su Rai1 alle 14:00 insieme a tanti ospiti, tra cui i Ricchi e Poveri, Sabrina Ferilli e i Coma Cose. Domenica In non ci lascia soli in questa Domenica 18 aprile 2021: Mara Venier torna oggi su Rai1 alle 14:00 con ospiti in studio e in collegamento per una nuova puntata, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento, a cominciare da Sabrina Ferilli, che si racconterà in un'ampia intervista tra carriera e vita privata. I Ricchi e Poveri, invece, si esibiranno in studio cantando alcuni dei loro grandi ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 aprile 2021)In e Mara Venier tornanosualle 14:00 insieme a tanti, tra cui ie i Coma Cose.In non ci lascia soli in questa18 aprile 2021: Mara Venier tornasualle 14:00 conin studio e in collegamento per una nuova puntata, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma. Tanti gliin studio e in collegamento, a cominciare da, che si racconterà in un'ampia intervista tra carriera e vita privata. I, invece, si esibiranno in studio cantando alcuni dei loro grandi ...

Advertising

IlContiAndrea : Domenica ad #AvantiUnAltro “Vizi vs Nuove Frontiere”. Come caposquadra Stefania Orlando e il duo comico de I Sanson… - Suziquattro2 : RT @axelvassallo: La domenica mattina alle h 12 @RaiRadio2 : #GraziedeiFiori viaggio elegante nella musica italiana con @pinostra. In Visu… - MondoTV241 : Domenica In: gli ospiti di Mara Venier di oggi, domenica 18 aprile 2021! #domenicain #maravenier #ospiti - CRISTIN19652001 : RT @axelvassallo: La domenica mattina alle h 12 @RaiRadio2 : #GraziedeiFiori viaggio elegante nella musica italiana con @pinostra. In Visu… - CorriereCitta : Anticipazioni Da Noi...A Ruota Libera, oggi in tv: chi sono gli ospiti della puntata di domenica 18 aprile… -