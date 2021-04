Da Parthenope a Neapolis | l’Istituto dei Castelli sez Campania presenta il libro di Capano e Giuliani Maffei

Leggi su ildenaro

(Di domenica 18 aprile 2021) di Bianca Desideri Nell’era delle videoconferenze e dello streamingItaliano deiSezione, presieduto dall’architetto Luigi Maglio, è molto attivo e presenterà in live streaming (martedì 20 aprile alle 18) il volume “Daa Paleopolis e a. Considerazioni storiche ed archeologiche sulla città dall’antichità al XII secolo”, con l’intervento degli autori Antonioe Pasquale Ferdinando. Sarà possibile seguire l’evento in diretta sulla pagina Facebook “Idella– IIC” e in contemporanea sulla piattaforma Google Meet al seguente link: meet.google.com/dtx-ycaw-mja. All’iniziativa parteciperanno anche il presidente della I Municipalità di ...