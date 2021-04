Cosa significa karaoke? (Di domenica 18 aprile 2021) La parola karaoke ha un significato decisamente particolare. Curiosi di scoprirlo? Ecco la definizione, l’origine e perché è entrata nell’uso comune. Chi non ha mai sentito parlare del karaoke, o che non l’ha effettivamente provato? È un concetto legato al cantare delle canzoni, in formato strumentale, con microfono e con le parole che compaiono su uno schermo. Un’altra particolarità è che questa attività è una forma di intrattenimento che si fa in gruppo. Ma qual è il significato del termine? Qual è la sua origine e perché si dice in questo modo? Ecco tutto quello che c’è da sapere (che non ci si aspetta)! Origine: dal giapponese. Quando si usa: per indicare l’attività ricreativa dove si canta con microfono e guardando le parole della canzone su uno schermo. Lingua: giapponese. Diffusione: globale. Il ... Leggi su donnaglamour (Di domenica 18 aprile 2021) La parolaha unto decisamente particolare. Curiosi di scoprirlo? Ecco la definizione, l’origine e perché è entrata nell’uso comune. Chi non ha mai sentito parlare del, o che non l’ha effettivamente provato? È un concetto legato al cantare delle canzoni, in formato strumentale, con microfono e con le parole che compaiono su uno schermo. Un’altra particolarità è che questa attività è una forma di intrattenimento che si fa in gruppo. Ma qual è ilto del termine? Qual è la sua origine e perché si dice in questo modo? Ecco tutto quello che c’è da sapere (che non ci si aspetta)! Origine: dal giapponese. Quando si usa: per indicare l’attività ricreativa dove si canta con microfono e guardando le parole della canzone su uno schermo. Lingua: giapponese. Diffusione: globale. Il ...

