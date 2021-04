Conte: "I programmi futuri dell'Inter? Non sappiamo cosa accadrà" (Di domenica 18 aprile 2021) L'Inter si salva con Eriksen al Maradona . Contro il Napoli la striscia di Conte si Interrompe a 11 vittorie consecutive, ma i punti di vantaggio sul Milan sono nove. Il margine scudetto è ancora ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 aprile 2021) L'si salva con Eriksen al Maradona . Contro il Napoli la striscia disirompe a 11 vittorie consecutive, ma i punti di vantaggio sul Milan sono nove. Il margine scudetto è ancora ...

Advertising

GoldelNapoli : Conte: “Futuro? Non conosciamo i programmi del club” - interClubPAN : RT @InterCM16: #Conte:”Cosa ci serve per migliorare la rosa il Prossimo anno? Io penso al presente. Non sappiamo ancora cosa accadrà. Non s… - gianpy_83 : Conte: “ non sappiamo i programmi, non sappiamo sugli stipendi, non sappiamo cosa accadrà, non sappiano niente, inu… - sportli26181512 : #Conte: “I programmi futuri dell’#Inter? Non sappiamo cosa accadrà”: Il tecnico nerazzurro dopo l’1-1 strappato al… - interliveit : ???#Conte: 'Tempo fa l'avremmo persa. #Eriksen può fare di più. #Calciomercato? Non ha senso parlarne, non conosciam… -