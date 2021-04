CIV Moto3 | Mugello | Bartolini vince Gara 2 davanti a Surra

Advertising

forix : CIV Moto3, drivers' championship: Elia Bartolini (50 points), Biagio Miceli (32), Alberto Surra (31) - forix : CIV Moto3, Mugello/2, fastest lap: Alberto Surra (KTM), 1'59.959, 157.403 km/h - forix : CIV Moto3, Mugello/2, race: Elia Bartolini (KTM), 28'29.046, 154.675 km/h - forix : CIV Moto3, Mugello/2, starting grid: Alberto Surra, Elia Bartolini, Filippo Bianchi - iveet_b : RT @MugelloCircuit: Primi verdetti in gara-1 dell'ELF CIV. Vittorie di Pirro (SBK) e Bartolini (Moto3). Suggestivo e toccante il ricordo di… -

Ultime Notizie dalla rete : CIV Moto3

Sempre tra le classi più attese del weekend, lanon ha deluso le aspettative neanche in Gara 2 al Mugello , dove dopo la grande vittoria del ... che lascia così il primo round dela punteggio ...... che ha regalato tanto spettacolo in tutte e cinque le classi del. Ad aprire il programma di ... Vittoria in solitaria per Elia Bartolini in, dove il compagno di squadra, Alberto Surra, si è ...Inizia con una vittoria il CIV Moto3 per il Team Bardahl VR46 Riders Academy grazie al trionfo di Elia Bartolini sul circuito del Mugello. Bella rimonta per Alberto Surra che chiude in quinta piazza.SBK combattuta ed equilibrata nel sabato del Round 1 al Mugllo. Suggestivo e toccante il ricordo di Fausto Gresini prima del via della Moto3. Mercandelli (SS600), Ferrandez (Premoto3) e Vannucci (SS30 ...