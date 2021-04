Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 19 al 25 aprile 2021 | la disperazione di Franco

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 18 aprile 2021) Nelledella soap opera napoletana Unaldal 19 al 25vedremodisperato perché non riesce ad aiutare in alcun modo Ernesto la cui vita sarà segnata da un evento tragicoUnaldal 19 al 22: ladipensa bene di schierarsi dalla parte di Ernesto. Per questa ragione si fa in quattro per aiutarlo e riscattare la sua posizione, ma non serve a nulla dato che il destino ha già scritto il suo finale. In tal senso Ernesto sarà vittima di un brutale incidente Unal...