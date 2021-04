Volley | finale Playoff A1 Femminile 2021 | Novara enorme ma Conegliano vince 3-2

Leggi su sportface

(Di sabato 17 aprile 2021) L’Imocosconfigge per 3-2 (23-25, 40-38, 26-24, 23-25, 15-9) la Igor Gorgonzolain gara-1 delladeiSerie A12020/. Le azzurre di Lavarini sono scese in campo determinate e con un gioco pressoché perfetto hanno allungato la partita fino al tie-break. Le Pantere si sono ritrovate sotto nel punteggio per gran parte del match ma sono state abili a recuperare, per poi sferrare il colpo decisivo nel quinto decisivo set. Positivo anche il rientro in campo di Folie, che si aggiunge ad un nuovo record firmato Paola Egonu: solo lei nella storia del massimo campionato italiano ha messo a segno 46 punti in una sola partita. La corazzata veneta dunque fa un passo verso lo Scudetto, mentre le ragazze di Lavarini proveranno a ...