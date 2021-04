Vi spiego perché Salvini fa il nome di Albertini e Bertolaso La bussola di Ocone

Leggi su formiche

(Di sabato 17 aprile 2021) Matteoha lanciato ildi Gabrielecome sfidante di Giuseppe Sala a sindaco di Milano. Ovviamente è una candidatura ancora tutta da verificare politicamente, in primo luogo con gli alleati del centrodestra (anche se difficilmente Forza Italia potrebbe dire no ad uomo eletto in passato nelle sue liste) ma forse anche constesso. E sicuramente, da un punto amministrativo si tratterebbe di una scelta vincente: ci si affiderebbe a un sindaco esperto, non quindi alle prime armi (non è tempo questo di sperimentazioni), e capace. La sua capacitàl’ha dimostrata, in effetti, nei due mandati avuti come sindaco in anni, quelli che vanno dal 1997 al 2006, che hanno rappresentato una vera e propria rinascita e riqualificazione per la capitale meneghina e per il suo ruolo ...