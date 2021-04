Vaccini: record di 347.279 dosi somministrate ieri. I numeri in Sicilia e Calabria (Di sabato 17 aprile 2021) ieri sono state somministrate in Italia 347.279 dosi di vaccino , secondo il Commissariato all'emergenza Figliuolo. Si tratta del nuovo record per un singolo giorno. I numeri in Sicilia In Sicilia sono... Leggi su feedpress.me (Di sabato 17 aprile 2021)sono statein Italia 347.279di vaccino , secondo il Commissariato all'emergenza Figliuolo. Si tratta del nuovoper un singolo giorno. IinInsono...

Advertising

eziomauro : Ieri record di vaccini somministrati in Italia: quasi 350mila - repubblica : ?? Vaccini anti-Covid: ieri record di somministrazioni, inoculate quasi 350mila dosi - Agenzia_Ansa : Record di vaccinazioni in Italia: ieri sono state somministrate 347.279 dosi, secondo il Commissariato all'emergen… - Italia_Notizie : Vaccini, record di dosi in un giorno: 347.279 persone lo hanno ricevuto venerdì - matteoriso : RT @sciltian: Ieri record di vaccini somministrati in Italia: quasi 350mila -