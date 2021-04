Una road map contro la confusionaria gestione pandemica (Di sabato 17 aprile 2021) Soltanto la forzata astinenza da stadi calcistici può spiegare la disputa quotidiana tra i fautori delle riaperture a prescindere e i paladini delle restrizioni quali unico argine al virus. Non è una metafora ma la rappresentazione icastica delle convulsioni che attraversano la politica e si propagano alla società civile in una fase delicata e decisiva che segnerà il futuro a medio termine del nostro paese. E’ in gioco la capacità di scrivere una road map condivisa per mettere alle corde il virus e ridare ossigeno al sistema economico, prospettare alle persone un imminente ritorno alla normalità nella vita quotidiana. Il numero intollerabile di decessi quotidiani ci ricorda che siamo ancora in guerra ma iniziamo a scorgere qualche spiraglio di luce in fondo al tunnel. La fine dell’incubo sta diventando concreta, serve stringere i denti per compiere l’ultimo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 aprile 2021) Soltanto la forzata astinenza da stadi calcistici può spiegare la disputa quotidiana tra i fautori delle riaperture a prescindere e i paladini delle restrizioni quali unico argine al virus. Non è una metafora ma la rappresentazione icastica delle convulsioni che attraversano la politica e si propagano alla società civile in una fase delicata e decisiva che segnerà il futuro a medio termine del nostro paese. E’ in gioco la capacità di scrivere unamap condivisa per mettere alle corde il virus e ridare ossigeno al sistema economico, prospettare alle persone un imminente ritorno alla normalità nella vita quotidiana. Il numero intollerabile di decessi quotidiani ci ricorda che siamo ancora in guerra ma iniziamo a scorgere qualche spiraglio di luce in fondo al tunnel. La fine dell’incubo sta diventando concreta, serve stringere i denti per compiere l’ultimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Una road Galli contro le riaperture del governo: 'Rischio calcolato? Calcolato male. Ripartenza precoce, senza vaccini i contagi risaliranno' ...sulle riaperture di cui ha parlato il presidente del Consiglio Mario Draghi presentando la road map ... a suo avviso, l'accelerazione sul 'liberi tutti' sia una fuga in avanti: 'Abbiamo ancora più di ...

L'infettivologo Galli: 'Riaperture rischio calcolato? Calcolato male' ... ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato la road map delle riaperture decisa dal governo. 'In Inghilterra - ha ricordato Galli - hanno una situazione migliore della nostra ma lo ...

Zona gialla rafforzata e spostamenti tra Regioni dal 26 aprile: come l’Italia riapre e il decreto in arrivo A partire dal 26 aprile 2021 l'Italia riapre con la zona gialla rafforzata e gli spostamenti tra regioni. Quel giorno inizia la road map che porterà gradualmente alla ripartenza di ristoranti, teatri, ...

Puglia in bilico tra rosso e arancione: la decisione di Speranza in serata Puglia in zona arancione già da lunedì 19 aprile? Oppure la regione resta in zona rossa? Il verdetto è atteso per questa sera quando il ministro della Salute ...

