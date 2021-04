Udinese | Pereyra | «Vittoria che dà fiducia De Paul…»

(Di sabato 17 aprile 2021) Roberto, centrocampista dell’, ha commentato ai canali ufficiali del club laottenuta contro il Crotone Roberto, centrocampista dell’, ha commentato ai canali ufficiali del club laottenuta contro il Crotone. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Sicuramente credo che questa partita ci possa servire per prenderee penso che tutto il gruppo si meritasse di vincere una partita così. Abbiamo perso tre partite di fila e per noi è stata dura, però ho sempre creduto in questo gruppo e sapevo che ce l’avremmo fatta a portare a casa questi tre punti importanti». DE PAUL – «Parliamo sempre tanto e ormai sappiamo quando è il momento giusto per il passaggio. Sono tre punti fondamentali e tutto il gruppo lo meritava, ...

...palla lunga per Reca arriva il fallo di mano in area di. Dal dischetto Simy si conferma infallibile e segna la sua rete numero 17. Qualche minuto di choc, e arriva la reazione dell'. ...Cosmi(3 - 5 - 2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; N. Molina (92' Becao), De Paul, Walace (70' Arslan),, Stryger Larsen; Okaka, Nestorovski (70' Forestieri). All. Gotti Espulso :...CROTONE (ITALPRESS) – L’Udinese espugna lo Scida, torna al successo dopo quattro partite e mette praticamente al sicuro la sua permanenza in Serie A. Profondo rosso, invece, per il Crotone, che incass ...Non basta la buona volontà del Crotone a interrompere la serie negativa di risultati, ben cinque consecutivi, contro un’Udinese cinica e ben organizzata, consapevole di portare a casa i tre punti dell ...