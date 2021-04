“Trash italiano”, profilo Instagram e sito chiusi: le ipotesi social (Di sabato 17 aprile 2021) Trash italiano è sparito dal web: diverse le ipotesi avanzate dai follower che solo su Instagram sono quasi quattro milioni I follower di Trash italiano non possono più visualizzare i suoi contenuti: gli account social Instagram che conta 3,7 milioni di follower e Twitter di “Trash italiano” infatti risultano disattivati. E’ accaduto da un giorno all’altro e da qui sono state avanzate delle ipotesi, ma ancora nessuna versione ufficiale. Da un paio di giorni Trash italiano è sparito dal web: gli account Instagram e Twitter sono disattivati mentre il sito internet è irraggiungibile. Il mistero si infittisce e i follower lanciano le loro ... Leggi su 361magazine (Di sabato 17 aprile 2021)è sparito dal web: diverse leavanzate dai follower che solo susono quasi quattro milioni I follower dinon possono più visualizzare i suoi contenuti: gli accountche conta 3,7 milioni di follower e Twitter di “” infatti risultano disattivati. E’ accaduto da un giorno all’altro e da qui sono state avanzate delle, ma ancora nessuna versione ufficiale. Da un paio di giorniè sparito dal web: gli accounte Twitter sono disattivati mentre ilinternet è irraggiungibile. Il mistero si infittisce e i follower lanciano le loro ...

Advertising

monneky : RT @planetarioviv: Bugo se hai fatto saltare trash italiano, vieni qui che ti faccio un elenco di altri profili da fare saltare, il primo è… - kekemiiyy : Posso dire una cosa? Io non voglio avere Sçk in Italia. Non sono pronta a condividerli e sono troppo preziosi per… - _Kikilandia_ : E anche Paola Turani ci dice che il suo profilo è bloccato e sparisce da instagram insieme a Trash italiano e Can Yaman - double__b_ : RT @valeespace: Il drama Bugo-Trash italiano in breve - resilienza__ : RT @littledemiguise: fino a ieri nessuno si lamentava di trash italiano, ora tutti contro di lui -