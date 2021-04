Sulle riaperture il contropiede di Salvini (Di sabato 17 aprile 2021) Alla fine, proprio quando il match si stava incanalando in una fase di gioco per lui pericolosa, Matteo Salvini segna in contropiede il gol che lo rimette in partita, e con il quale il Capitano ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Alla fine, proprio quando il match si stava incanalando in una fase di gioco per lui pericolosa, Matteosegna inil gol che lo rimette in partita, e con il quale il Capitano ...

Vaccini, Gran Bretagna oltre quota 42 milioni: oggi 2.206 casi (su 988.311 test) e 35 i morti. Nel mondo oltre tre milioni di vittime ... sollevando interrogativi sulle potenziali conseguenze devastanti per la diffusione del virus. In ... come le riaperture di bar e ristoranti, anche la sera, per esempio in Italia. Tra i 27, in ogni caso,...

Cosa propongono le Regioni sulle riaperture Il Post Covid: Anelli,riaperture comprensibili,ma medici preoccupati Ma come medici non possiamo dire di non essere preoccupati che la situazione sfugga di mano”. Lo ha detto all’ANSA Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo). “Siam ...

In 500 in piazza a Cagliari: "Subito le riaperture" In piazza nonostante la pioggia per protestare a Cagliari contro la chiusura di negozi, bar, ristoranti. Nel capoluogo c'è chi è arrivato anche da Castelsardo. Come un imprenditore che si è presentato ...

